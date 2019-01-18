Лавров пояснил, зачем Киеву устраивать провокации в Керченском проливе

Москва, , 14:39 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал причины, по которым Киев создаёт напряжённость вокруг Керченского пролива. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Москве.

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По словам главы внешнеполитического ведомства, провокации Киева в Керченском проливе обусловлены приближающимися на Украине президентскими выборами.

«То, что это совершенно очевидно задумывается для того, чтобы сохранять напряженность и поддерживать в тонусе избирателя накануне голосования 31 марта на выборах президента, сомнения не вызывает», — приводит РИА Новости слова министра.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября российскими пограничниками были задержаны три корабля ВМС Украины, которые незаконно вторглись в территориальные воды РФ. Члены экипажей судов были арестованы. На днях Лефортовский суд Москвы продлил меру пресечения в виде содержания под стражей украинским морякам, задержанным в ходе инцидента в Керченском проливе, — до 24 апреля 2019 года. Подозреваемые в незаконном пересечении госграницы РФ украинские моряки отказались давать показания, сославшись при этом на положение Женевской конвенции, касающейся обращения с военнопленными.

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Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинские руководители с помощью провокаций повышают свои рейтинги за счёт интересов страны. Аналогичное мнение высказал и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, новое обострение в отношениях Москвы и Киева связано с предвыборной кампанией президента Украины Петра Порошенко, который всеми способами пытается догнать по рейтингу лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко и не гнушается при этом никакими приёмами, даже провокационного характера.

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