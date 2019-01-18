Официально: мэр Белгорода нашёл другую работу

Белгород, , 14:38 — REGNUM Мэр Белгорода Константин Полежаев покидает свой пост. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По официальным данным, отставка Полежаева связана с переходом на другую работу. Утвердить отставку мэра должны депутаты Белгородского городского совета на внеочередной сессии 21 января.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Полежаев был назначен сити-менеджером Белгорода в 2015 году депутатами горсовета, а в 2018 году, после истечения срока контракта, был переназначен на этот пост.

Официальных данных о новом месте работа Полежаева нет, однако в регионе уже предположили, что он займёт кресло главы департамента жилищно-коммунального хозяйства в правительстве Белгородской области.

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