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Официально: мэр Белгорода нашёл другую работу

Политика

Депутаты примут отставку 21 января

Белгород, 18 января 2019, 14:38 — REGNUM  Мэр Белгорода Константин Полежаев покидает свой пост. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По официальным данным, отставка Полежаева связана с переходом на другую работу. Утвердить отставку мэра должны депутаты Белгородского городского совета на внеочередной сессии 21 января.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Полежаев был назначен сити-менеджером Белгорода в 2015 году депутатами горсовета, а в 2018 году, после истечения срока контракта, был переназначен на этот пост.

Официальных данных о новом месте работа Полежаева нет, однако в регионе уже предположили, что он займёт кресло главы департамента жилищно-коммунального хозяйства в правительстве Белгородской области.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэр Белгорода Константин Полежаев готовится уйти в отставку

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