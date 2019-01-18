Малоэффективно: о предложении продавать алкоголь и табак в спецмагазинах

Барнаул, , 14:47 — REGNUM Идею о продаже алкоголя и табака в специализированных магазинах, озвученную замглавы комитета Госдумы по информполитике Андреем Свинцовым (ЛДПР), депутат Алтайского краевого Законодательного собрания, врач высшей категории Павел Шумихин назвал избыточно радикальной. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM разработанный думцем законопроект, в соответствии с которым алкогольную и табачную продукцию нельзя будет купить в обычных продуктовых магазинах, он пояснил:

«Эта идея, на мой взгляд, избыточно радикальна и потому преждевременна. Кроме того, она рискует оказаться и малоэффективной. Её реализация в виде законопроекта может привести на первых порах к негативным экономическим последствиям, учитывая большое количество предпринимателей, вовлеченных в этот бизнес.

В то же время, вследствие значительной потребности населения в спиртном и сигаретах, такие специализированные точки продаж начнут появляться как грибы, может увеличиться и пивной алкоголизм. В настоящее время в России законодательство в сфере борьбы с алкоголизмом и табакокурением вполне соответствует общемировым тенденциям и нуждается лишь в точечных постепенных корректировках.

Достаточно перспективным направлением государственной политики, по моему мнению, помимо ограничительных мер, является пропаганда, разного рода информационное воздействие на население с целью создания негативного восприятия алкоголизма и табакокурения в обществе».

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что в Госдуме РФ разработан законопроект о продаже алкогольной и табачной продукции и сопутствующих товаров исключительно в специализированных магазинах сообщил ранее замглавы комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов. По мнению парламентария, вход в такие заведения должен быть разрешен только совершеннолетним гражданам, а в ночное время такие магазины будут закрыты. Он полагает, что такие меры сократят количество «спонтанных покупок алкоголя», а также сделают алкоголь мене доступным для несовершеннолетних.

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