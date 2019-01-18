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Индонезия подготовила схему движения судов в Зондском и Ломбокском проливах

Политика

Более 53 тыс. кораблей ежегодно проходят через Зондский пролив, а через пролив Ломбок – более 36 тыс

Джакарта, 18 января 2019, 14:36 — REGNUM  Правительство Индонезии подготовило схему движения в Зондском и Ломбокском проливах, чтобы продемонстрировать ее странам-членам международной морской организации (IMO), сообщает Antaranews.

Глава министерства навигационных отношений Индонезии Басар Антониус заявил, что схема движения очень важна, поскольку она тесно связана с обеспечением безопасности судоходства на международных морских путях.

По его словам, более 53 тыс. кораблей ежегодно проходят через Зондский пролив, а через пролив Ломбок — более 36 тыс.

Издание отмечает, что в течение 2018 года Индонезия провела масштабное исследование для подготовки конкретных предложений в этой области. В работу были вовлечены эксперты из различных министерств, представители зарубежных ассоциаций, включая международную морскую организацию.

Напомним, шестая сессия подкомитета международной морской организации по навигации, связи, поиску и спасанию, на которой будет представлен итоговый документ со схемой движения в Зондском проливе и проливе Ломбок, состоится в Лондоне с 16 по 25 февраля 2019 года.

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Внешняя политика Индонезии
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