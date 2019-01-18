МИД Турции: Сирийскую армию нельзя пускать в Манбидж

Дамаск, , 14:17 — REGNUM Сирийской арабской армии нельзя позволять входить в город Манбидж, расположенный на севере провинции Алеппо, заявили 18 января в МИД Турции, сообщает Al Masdar News.

Соответствующее заявление, по данным турецких СМИ, сделал официальный представитель внешнеполитического ведомства республики Хами Аксой.

«Режиму нельзя позволять входить в Манбидж», — заявил он, не указав точных причин.

Напомним, между Турцией и США, чей президент Дональд Трамп объявил в конце 2018 года о планах вывода войск из Сирии, продолжаются обсуждения создания в арабской республике безопасных зон.

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