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МИД Турции: Сирийскую армию нельзя пускать в Манбидж

Политика

Официальный представитель не стал указывать, с чем именно это связано

МИД Турции: Сирийскую армию нельзя пускать в Манбидж
Abkhazian Network News Agency
Сирийская армия

Дамаск, 18 января 2019, 14:17 — REGNUM  Сирийской арабской армии нельзя позволять входить в город Манбидж, расположенный на севере провинции Алеппо, заявили 18 января в МИД Турции, сообщает Al Masdar News.

Соответствующее заявление, по данным турецких СМИ, сделал официальный представитель внешнеполитического ведомства республики Хами Аксой.

«Режиму нельзя позволять входить в Манбидж», — заявил он, не указав точных причин.

Напомним, между Турцией и США, чей президент Дональд Трамп объявил в конце 2018 года о планах вывода войск из Сирии, продолжаются обсуждения создания в арабской республике безопасных зон.

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