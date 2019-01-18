Причин для отказа Собчак во въезде на Украину не было — ГПС

Киев, , 14:14 — REGNUM Причин для отказа телеведущей Ксении Собчак, которая в 2018 г. была внесена в базу данных скандального сайта «Миротворец», во въезде на Украину не было. Об этом сообщил помощник председателя Государственной погранслужбы (ГПС) Украины Олег Слободян корреспонденту «Укринформа».

По его словам, каких-либо поручений со стороны украинских правоохранительных органов не было в «отношении этой гражданки».

«Оснований не пропускать ее (Ксению Собчак) не было, — отметил он. — Поэтому она… пересекла границу».

Он добавил, что прибывшая в страну с частным визитом бывшая ведущая шоу «Дом-2» подтвердила цель своей поездки.

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17 января 2019 г. телеведущая Ксения Собчак написала в своем Telegram, что она приехала в столицу Украины для того, чтобы встретиться со своей подругой. По ее словам, в Киев можно ездить и «без политического контекста».

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