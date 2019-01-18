Пятница, 18 Января 2019 года
14:14:19 МСК

«Передача Японии Шикотан и Малой Курильской гряды не обсуждается!»

Политика

Недавно избранный мэр Южно-Курильского района успокоил шикотанцев

п.г.т. Южно-Курильск, Сахалинская область, 18 января 2019, 14:14 — REGNUM  15 и 16 января мэр Южно-Курильского района Вячеслав Власенко вместе с председателем местного собрания Сергеем Бондаревым, руководителями отделов администрации побывал на Шикотане. В местных ДК прошли встречи с населением двух сел острова.

Все встречи Вячеслав Власенко начинал с политического вопроса, который сегодня обсуждается во всех российских СМИ и среди населения Шикотана в том числе:

— Никакой передачи Японии острова Шикотан и группы островов Малой Курильской гряды не планируется и не обсуждается. Российский МИД заявляет, что в ближайшее время планируется возобновить переговорный процесс, в ходе которого российская сторона будет добиваться безоговорочного признания Японией в полном объеме итогов Второй мировой войны. Суверенитет России над южными Курильскими островами не подлежит сомнению.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Страсти о Курилах
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить