Москва, , 14:12 — REGNUM Западные покровители действующей украинской власти должны заставить Киев соблюдать условия, прописанные в Минских договоренностях, заявил в ходе пресс-конференции в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, в противном случае переговоры в «нормандском формате» превратятся в пустую трату времени.

Ранее замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что саммит по Украине в «нормандском формате» имеет смысл лишь при выполнении Киевом достигнутых ранее договоренностей.

Как сообщало ИА REGNUM, очередные переговоры в «нормандском формате» ранее анонсировал представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. По его словам, встреча может пройти в январе 2019 года.

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