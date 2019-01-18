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Клинцевич: США не получит односторонних преимуществ в гоне вооружений

Политика

В рамках новой стратегии США в области противоракетной обороны, объявленной президентом Дональдом Трампом, Пентагон рассмотрит возможность размещения на орбите Земли спутников-перехватчиков баллистических ракет

Москва, 18 января 2019, 13:56 — REGNUM  В новой американской стратегии противоракетной обороны не исключается возможность размещения на орбите Земли спутников-перехватчиков баллистических ракет. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 января, об этом заявил член Софеда Франц Клинцевич.

«Эти спутники можно назвать как угодно. Но лично у меня нет сомнений, что они в случае их создания будут иметь двойное назначение. По сути, США намерены втянуть Россию в гонку вооружений в космосе», — полагает Клинцевич.

При этом парламентарий уверен, что США не получает новых преимуществ.

«Хочу разочаровать тех, кто вынашивает подобные агрессивные планы: никаких односторонних преимуществ в сфере новейших вооружений, что стало бы серьезнейшей угрозой для мировой стабильности, США не получит», — сказал Клинцевич.

Он также указал на то, что США решили подвергнуть ревизии все соглашения, на которых сегодня зиждется мировая безопасность.

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Американский военный космос
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