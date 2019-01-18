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Военные Турции задержали разыскиваемого члена РПК

Политика

Он находился в наименее разыскиваемой категории

Анкара, 18 января 2019, 13:50 — REGNUM  Разыскиваемый властями Турции член Рабочей партии Курдистана задержан в провинции Хаккяри, расположенной на юго-востоке государства, сообщает 18 января Anadolu Ajansi.

Правоохранительные органы страны имеют пять категорий, в которые включают разыскиваемых преступников. Наиболее опасными считаются те, кто приписан к «красной» категории, затем идет «синяя», «зелена», «оранжевая» и «серия». Повстанец находился в «серой» категории разыскиваемых.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом.

На протяжении свыше 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.

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Курдистан
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