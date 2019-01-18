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Назарбаев прокомментировал возможности «умного города»

Политика

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил ситуационный центр Smart city в городе Акколе

Астана, 18 января 2019, 13:49 — REGNUM  Концентрированные управленческие решения дают высокий результат в экономике, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ситуационном центре проекта «Smart city — Умный город» в городе Акколе, сообщили 18 января в пресс-службе главы государства.

Проект Smart city позволяет в режиме реального времени наблюдать за дорожной и общественной безопасностью, в том числе в учреждениях образования и здравоохранения, а также отслеживать работу коммунальных служб.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января Нурсултан Назарбаев посетил город Акколь Акмолинской области. Главе государства продемонстрировали возможности ситуационного центра Smart city.

Читайте ранее в этом сюжете: Назарбаев посетил «умный город» Акколь

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Политическая жизнь Казахстана
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