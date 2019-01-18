Киев не хочет считаться с мнением неугодных – МИД ДНР

Москва, , 13:47 — REGNUM Киевская власть решила для себя, что может не считаться с мнением населения Украины, полагает министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова. Об этом она заявила 18 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Когда-то в конце 2013 года и в начале 2014 в Киеве, а может быть и не в Киеве, а где-то за океаном, кто-то решил, что киевская власть может не интересоваться точкой зрения и мнением населения Украины, — сказала Никонорова. — И в частности населения Донбасса. Именно поэтому возник конфликт. Именно поэтому мы до сих пор и договориться не можем никак с представителями Киева в Минске. Ну никак они не хотят считаться с мнением, неугодным им. Сегодняшняя политика Киева ясна — допустима единая точка зрения, а неугодная точка зрения искореняется. Каналы блокируются».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, для урегулирования обстановки на Украине её властям следует пересмотреть нынешний курс на полное отторжение двух крупнейших регионов страны.

«Мы не слышим на украинской политической арене голосов, которые призывали бы к трезвости, к тому, чтобы решать накопившиеся проблемы путём диалога, а не путём конфронтации», — уточнил Дмитрий Песков.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кремле оценили шансы на прекращение конфликта в Донбассе