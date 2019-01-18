Смольный: Арктический форум перенесли в Петербург по инициативе Беглова

Санкт-Петербург, , 13:48 — REGNUM Решение о переносе места проведения V Международного арктического форума «Арктика — территория диалога» из Архангельска в Санкт-Петербург принято по инициативе временно исполняющего обязанности губернатора Северной столицы Александра Беглова, поддержанной федеральным центром. Об этом говорится в сообщении, распространенном 18 января пресс-службой Смольного.

Напомним, о переносе форума по итогам заседания его оргкомитета 17 января сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Решено, что форум пройдет 9−10 апреля 2019 года в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Пушкинском районе Петербурга.

По словам Александра Беглова, «проведение в Петербурге в 2019 году Международного арктического форума «Арктика — территория диалога» позволит внести серьезный вклад в реализацию стратегии развития Российской Арктики».

Глава города сообщил, что на Арктический форум приедут руководители крупнейших международных компаний, политики и дипломаты, ученые и эксперты, видные общественные деятели разных стран, а инфраструктура Петербурга готова к проведению форума на самом высоком уровне.

Генеральными партнерами форума в 2019 году станут «УК Востокуголь», ГК «Росатом», ПАО «Газпром», ПАО «Новатэк».

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Напомним, политолог Юрий Светов высказал ИА REGNUM мнение о том, что решение о переносе форума «Арктика — территория диалога» из Архангельска в Санкт-Петербург не имеет никакого отношения к предстоящим выборам губернатора города на Неве и не сделает автоматически Петербург «столицей Арктики».

Как отмечает заместитель главного редактора ИА REGNUM Игорь Павловский, Петербург мог бы объединить неарктические регионы России для работы за полярным кругом. Однако движения в этом направлении нет и пока не предвидится.

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