Минобороны Сингапура планирует купить американские истребители F-35

Сингапур, , 13:40 — REGNUM Сингапур планирует закупить небольшое количество истребителей F-35 Lockheed Martin в США, чтобы заменить старые самолетов F-16, сообщает Sindonews.

В министерстве обороны Сингапура заявили, что американский истребитель пятого поколения наиболее подходящая замена. Самолет способен избегать вражеских радаров и имеет датчики, которые позволяют пилоту первым обнаружить противника.

«Военно-воздушные силы Сингапура должны сначала приобрести небольшое количество истребителей F-35 для оценки их возможностей и пригодности, прежде чем принимать решение о полноценных закупках», — подчеркнули в министерстве, добавив, что в скором времени они обсудят детали с соответствующими сторонами в США, прежде чем подтвердить свое решение о закупке.

На своей странице в Facebook министр обороны Сингапура Нг Энг Хен заявил, что этот этап может занять от 9 до 12 месяцев.

Издание отмечает, что истребитель F-35A стоит около 89 млн долларов США, а истребитель F-35B — дороже.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о намерении приобрести 120 американских истребителей F-35.

Подробности: Эрдоган анонсировал закупку 120 истребителей F-35