Визит нового спецпосланника ООН по Сирии в Москву намечен на январь

Москва, , 13:35 — REGNUM Новый спецпосланник генерального секретаря Организации Объединённых Наций по Сирии Гейр Педерсен посетит Москву уже в самое ближайшее время и встречится с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом журналистам заявил заместитель главы МИД России Сергей Вершинин. Это будет первый визит Педерсена в Москву.

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«У нас действительно планируется встреча со спецпосланником Генсекретаря ООН по Сирии Педерсеном 21 января в Москве», — уточнил он.

Вершинин добавил, что от нового спецспосланника российская сторона ожидает, что он представит своё видение путей политического урегулирования в Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что норвежский дипломат Гейр Педерсен станет новым спецпосланником генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) по Сирии вместо Стаффана де Мистуры стало известно в октябре 2018 года. Его назначение одобрили постоянные члены Совета Безопасности ООН (Россия, Китай, США, Франция и Великобритания).

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15 января в Дамаске состоялась первая встреча министра иностранных дел Сирии Валида Муаллема и нового спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Гейра Педерсена. Стороны обсудили мирное урегулирование сирийского кризиса, говорится в сообщении.

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