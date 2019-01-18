Число разлученных в США семей мигрантов никогда не будет известно — отчет

Вашингтон, , 13:17 — REGNUM Неизвестное число детей — возможно, «тысячи» — были разлучены с родителями на границе США и Мексики до июня 2018 года, но не были включены в официальные правительственные списки разлученных семей, сообщает Vox.

В новом докладе, изданном министерством здравоохранения и социальных служб, говорится:

«Общее количество детей, отделенных от родителя или опекуна миграционными властями, неизвестно. В соответствии постановлением федерального суда от июня 2018 года, министерство здравоохранения и социальных служб идентифицировало 2737 детей, разделенных с родителями и находящихся в это время на его попечении. Однако тысячи детей, возможно, были разделены во время притока, который начался в 2017 году, до требуемого судом учета, и департамент столкнулся с проблемами в идентификации разлученных детей».

Практика разделения семей, которые перебрались в США без документов, — с привлечением родителей к ответственности за незаконный въезд в США и содержанием их под стражей, пока дети были реклассифицированы как «несопровождаемые» несовершеннолетние, — вызвала крупный скандал весной 2018 года, что привело к распоряжению администрации Дональда Трампа о прекращении подобной политики и к решению федерального суда, обязывающего администрацию воссоединить семьи.

Но разлученные с родителями дети, которые уже были освобождены из-под опеки правительства — обычно путем помещения к спонсору, — не были идентифицированы и воссоединены в рамках этого иска. В новом докладе министерство признает, что таких детей могут быть тысячи и что никогда не будет никакого способа узнать, сколько именно. Отчет не определяет и не может определить, куда были помещены разлученные с семьями дети, освобожденные из-под стражи. Но, несмотря на опасения (среди политиков и общественности) по поводу широко распространенной «потери» или торговли детьми-мигрантами, есть данные, что большинство разлученных детей (например, дети, прибывающие без сопровождения) были помещены к близким родственникам в США. Суть доклада заключается в признании правительством США того, что оно никогда не сможет точно знать, сколько детей было разлучено и что именно с ними произошло.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года Дональд Трамп назвал миграционные законы США «самыми тупыми в мире», однако добавил, что, пересекая границу незаконно, люди должны быть готовы к последствиям, независимо от наличия детей.