Владимирский губернатор прокомментировал слухи о скорой отставке

Владимир, , 13:14 — REGNUM Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин опроверг слухи о своей скорой отставке. На этот вопрос глава области ответил 18 января по время пресс-конференции, посвященной 100 дням на посту, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Срок определяет избиратель Владимирской области. Правильней задавать вопрос: «А пойдет ли губернатор на второй срок», — сказал Владимир Сипягин, добавив, что на этот вопрос можно будет ответить в середине или в конце первого срока губернаторства.

Кроме того, Владимир Сипягин опроверг информацию о том, что в администрации президента с ним велись переговоры о возможных вариантах добровольной отставки.

«Мне доверили право быть губернатором, я вступил в должность, потому что жители Владимирской области за меня проголосовали. Вот и все. Разве я могу не оправдать их доверия, разве я могу плюнуть им в душу? Конечно, не имею права», — сказал глава области.

ИА REGNUM напоминает, что выборы губернатора Владимирской области прошли в сентябре 2018 года. Во второй туре кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин обошел действующего на тот момент главу области Светлану Орлову, которая баллотировалась от «Единой России».