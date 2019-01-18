Анкара: Турция не успокоится пока не искоренит терроризм в Сирии

Анкара, , 13:14 — REGNUM Глава администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что его страна не успокоится до тех пор, пока не искоренит терроризм в Сирии, сообщает 18 января Anadolu Ajansi.

«Мы не остановимся, пока не осушим террористическое болото по соседству. Мы не успокоимся пока не восстановим верховенство закона», — подчеркнул глав президентской администрации.

«Террористы убили свыше 2 тыс. человек на территории Турции с начала 2015 года. Многие нападения планировались на территории Сирии», — добавил Алтун.

Напомним, Турция проводит военную кампанию на территории Сирии с целью борьбы с терроризмом. Однако к преступным группировками причисляются не только боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также курдские повстанцы.

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