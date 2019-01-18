Власти Севастополя открещиваются от обысков ФСБ по делу «Севморпорта»

Севастополь, , 13:02 — REGNUM Власти Севастополя отрицают факт проведения обысков в контрольном управлении правительства города по скандальному делу о преднамеренном банкротстве госпредприятия «Севморпорт». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 18 января в правительстве города-героя.

«Информация про обыски не соответствует действительности. Сведения, размещённые в социальных сетях можно связать с попыткой начальника главного контрольного управления Сергея Елизарова избежать ответственности за коррупционное правонарушение», — отметили в пресс-службе правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее комиссия по соблюдению антикоррупционного законодательства Севастополя рекомендовала уволить начальника главного контрольного управления Сергея Елизарова в связи с утратой доверия, поскольку он предоставил недостоверную и неполную декларацию о доходах. Одновременно с этим появилась информация о том, что правоохранители провели обыски и выемку документов в правительстве города по делу о незаконном доведении до банкротства госпредприятия «Севморпорт» в связи с информацией о том, что руководство ГУПа якобы неофициально сдавало городские причалы, способствовав тем самым накоплению за предприятием долга на 80 миллионов рублей.

По теме: «Вы мне ещё за Севастополь ответите»: в правительстве города — обыски

Читайте ранее в этом сюжете: Госслужащего, инициировавшего обыски в правительстве Севастополя, увольняют