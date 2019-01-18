Парламент Швеции утвердил кандидатуру премьер-министра

Стокгольм, , 12:57 — REGNUM Кандидатура председателя Социал-демократической партии Швеции Стефана Лёвена утверждена на должности нового главы правительства. Такое решение приняли депутаты шведского парламента, передает телеканал NRK.

Отмечается, что с момента выборов до утверждения в должности избранного премьер-министра прошел 131 день. В настоящее время все процедуры урегулированы.

Телеканал отмечает, что кандидатуру Лёвена удалось утвердить лишь после того, как его поддержали депутаты левой фракции парламента. Их лидер Йонас Шёштедт заявил, что левые будут использовать свое влияние на премьера для смягчения трудового законодательства страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине января членам шведского парламента удалось прийти к компромиссу по кандидатуре премьер-министра страны.

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