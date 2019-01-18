Парламент Швеции избрал премьер-министра спустя 4 месяца после выборов

Стокгольм, , 13:04 — REGNUM Стефан Лёвен из Социал-демократической партии Швеции переизбран на пост премьер-министра Швеции, передает немецкий канал n-tv.

При голосовании в шведском парламенте (риксдаге) 18 января Лёвен должен был получить менее 175 голосов из 349 против его кандидатуры, чтобы остаться главой правительства на второй срок. Это ему удалось: «против» проголосовали 153 депутата, «за» — 115, 77 парламентариев воздержались.

Спустя 4 месяца после парламентских выборов правительственная коалиция сформировалась из Социал-демократической партии Лёвена, их партнера по альянсу Партии зеленых, партии «Либералы» и Партии центра.

Формирование правительственной коалиции в Швеции затянулось из-за успеха на выборах в сентябре 2018 года правой партии «Шведские демократы», завоевавшей третье место и 62 кресла в риксдаге. Успех правых нарушил расклад сил в традиционных партийных блоках, которые не пожелали вступать с «Шведскими демократами» в переговоры.

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