Эффективность 50 на 50: Трамп расширяет систему ПРО на Аляске

Вашингтон, , 12:54 — REGNUM Эффективность системы ПРО, о которой рассказал Дональд Трамп, на испытаниях составляет «50 на 50», а в боевых условиях снизится еще больше, отметил военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян в пятницу, 18 января, комментируя заявления президента США о планах по расширению системы противоракетной обороны на Аляске.

Как сообщалось ранее, в ходе своего выступления в Пентагоне Дональд Трамп сообщил, что новая стратегия развития системы противоракетной обороны США предполагает увеличение числа перехватчиков на базе Форт-Грили на Аляске с 44 до 64. Также президент США сказал о размещении «радаров и датчиков для немедленного обнаружения иностранных ракет».

Информация о двадцати новых перехватчиках системы стратегической противоракетной обороны GMD, представленная президентом США Дональдом Трампом, новостью не является. Уже достаточно давно известно, что на развертывание новых противоракет на базе Форт-Грили на Аляске были выделены средства в рамках оборонного бюджета.

Эффективность этой системы противоракетной обороны на испытаниях составляет примерно 50 на 50. Надо учитывать, что в боевых условиях даже такой эффективности достигнуто не будет, особенно при подлёте нескольких боеголовок межконтинентальных баллистических ракет, — отметил Леонид Нерсисян.

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