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В Феодосии назначили врио главы администрации

Политика

Конкурс на замещение должности руководителя пройдёт 15 февраля

Феодосия, Крым, 18 января 2019, 12:35 — REGNUM  Депутаты Феодосийского городского совета поддержали назначение бывшего начальника Насыпной сельской администрации Сергея Бовтуненко исполняющим обязанности главы администрации города. Соответствующее решение принято на очередной сессии горсовета 18 января, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Кандидатуру Сергея Бовтуненко единогласно поддержали все 26 депутатов», — сообщили в пресс-службе горсовета.

Депутаты также назначили Бовтуненко и первым заместителем главы администрации. Конкурс на пост руководителя администрации Феодосии назначен на 15 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты выбрали главой горсовета и муниципального округа директора местной музыкальной школы Анжелу Сердюкову.

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