Макрон планирует каждую неделю вести беседы с чиновниками на местах

Париж, , 12:23 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон будет проводить «одну или две встречи в неделю» с выборными должностными лицами в рамках общенациональных дебатов по выходу из кризиса, которые закончатся 15 марта 2019 года. Об этом, как сообщает Le Figaro, заявил министр местного самоуправления Себастьян Лекорну.

Глава государства, который открыл во вторник, 15 января, эту беспрецедентную практику общения с мэрами Нормандии во французском департаменте Эр, сегодня, 18 января, прибудет в муниципалитет Суйак департамента Лот для продолжения беседы с выборными должностными лицами.

«На следующей неделе президент снова встретится с выборными должностными лицами. Идея состоит в том, чтобы проводить одну или две встречи в неделю, в зависимости от международной повестки дня», — заявил Себастьен Лекорну.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон провел 6,5 часа, беседуя с 653 мэрами небольших коммун региона Нормандия во Франции.

Подробности: Макрон 6,5 часа общался с мэрами французского региона Нормандия — СМИ