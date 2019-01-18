Госдеп призвал Россию срочно заняться проблемой «чеченских геев»

Вашингтон, , 12:18 — REGNUM Госдеп США призывает Россию незамедлительно начать расследование ситуации с «чеченскими геями», пишет на своей странице в Twitter заместитель пресс-секретаря Госдепартамена Роберт Палладино.

«Мы глубоко встревожены сообщениями из Чечни о возобновлении нападений на лиц, которые считаются членами ЛГБТ-сообщества, — говорится в заявлении. — Группы гражданского общества сообщают, что с декабря были незаконно задержаны минимум 40 лиц, включая двоих, которые, по сообщениям, умерли в заключении после пыток. Мы призываем Россию выполнить свои международные обязательства и обязательства перед своей собственной Конституцией и начать немедленное расследование этих нарушений прав человека. Мы также побуждаем Российскую Федерацию убедиться, что в Чечне права всех правозащитников полностью уважаются, а незаконно задержанных, включая Оюба Титиева, немедленно отпустить».

Напомним, ранее Рамзан Кадыров обвинил ПАСЕ в распространении лжи о Чечне. Доклад, который представила 27 июня Парламентская ассамблея Совета Европы о положении дел в Чечне, полностью сфабрикован, считает Кадыров. Он также отметил, что основой для доклада стали публикации в некоторых СМИ о якобы пытках лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. Слово «геи» чеченский лидер в своем посте не написал, объяснив это тем, что в Чечне «не используется это слово, так как у нас таких людей нет».