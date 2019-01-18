«Ярославские ЭнергоСистемы» возглавил бывший заммэра Переславля

Ярославль, , 12:12 — REGNUM 18 января директором АО «Ярославские ЭнергоСистемы» назначен Виталий Леженко. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в муниципалитете Ярославля.

«Ярославские ЭнергоСистемы» принадлежат мэрии Ярославля. Как сообщало ранее ИА REGNUM, директор предприятия Сергей Зарубин написал заявление об увольнению по собственному желанию.

Виталий Леженко работал с нынешним мэром Ярославля Владимиром Волковым в Переславле-Залесском и Люберецком районе — в должности замглавы администрации городского поселения Красково Люберецкого муниципального района Московской области и замглавы по вопросам ЖКХ в Переславле-Залесском.

Виталий Юрьевич живет в коммунальной сфере, во всех этих вопросах чувствует себя как рыба в воде. Это человек с огромным опытом работы и специалист с большой буквы», — сказал на заседании совета директоров предприятия советник мэра Ярославля Александр Асриянц.

Назначение Леженко ожидалось давно. При этом он назывался вероятным кандидатом на пост заместителя мэра Ярославля по вопросам ЖКХ. Судя по сегодняшнему назначению, этот пост сохраняет Михаил Кузнецов.

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