Пятница, 18 Января 2019 года
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Премьер Индии: правительство создало десятки миллионов рабочих мест

Политика

Премьр-министр Индии высказался об успехах его правительства в области борьбы с безработицей в стране

Нью-Дели, 18 января 2019, 17:50 — REGNUM  «Будь то туризм, обрабатывающая промышленность или сфера услуг, наше правительство создало десятки миллионов рабочих мест по всей стране за четыре с половиной года», — заявил на выступлении в городе Ахмадабад премьер-министр Индии Нарендра Моди 17 января.

Сообщается, что это заявление последовало после исследования независимого аналитического центра мониторинга индийской экономики о том, что за 2018 год 11 миллионов граждан Индии потеряли работу, преимущественно в сельской местности.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», политик также высказался об успешном развитии малого и среднего бизнеса в различных штатах и программе его поддержки со стороны федерального правительства.

«Мы создали правительственный электронный рынок, который поможет малым предприятиям. Мы также работаем над снижением административных издержек для различных форм бизнеса, ослабляем различные правила», — добавил он.

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Зарубежная хроника
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