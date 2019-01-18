Премьер Индии: правительство создало десятки миллионов рабочих мест

Нью-Дели, , 17:50 — REGNUM «Будь то туризм, обрабатывающая промышленность или сфера услуг, наше правительство создало десятки миллионов рабочих мест по всей стране за четыре с половиной года», — заявил на выступлении в городе Ахмадабад премьер-министр Индии Нарендра Моди 17 января.

Сообщается, что это заявление последовало после исследования независимого аналитического центра мониторинга индийской экономики о том, что за 2018 год 11 миллионов граждан Индии потеряли работу, преимущественно в сельской местности.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», политик также высказался об успешном развитии малого и среднего бизнеса в различных штатах и программе его поддержки со стороны федерального правительства.

«Мы создали правительственный электронный рынок, который поможет малым предприятиям. Мы также работаем над снижением административных издержек для различных форм бизнеса, ослабляем различные правила», — добавил он.