Африканский союз требует оглашения результатов выборов в ДР Конго Политика Окончательный результаты выборов в ДР Конго все еще неизвестны Киншаса, , 12:09 — REGNUM Африканский союз требует Демократическую Республику Конго (ДРК) ускорить процесс оглашения окончательного результата выборов президентских выборов, сообщает BBC Swahili. Африканский союз выразил свое сомнение предварительными результатами выборов, оглашенными 10 января на прошлой неделе. Победа была присуждена кандидату от оппозиции Феликсу Тшисекеди, набравшему 38,5% голосов, однако другой оппозиционер Мартин Фаюлу, получивший 34,7%, опротестовал результаты выборов в конституционном суде. Окончательные результаты ожидаются сегодня, 18 января. Специалисты сообщают о трех возможных результатах: подтверждение победы Тшисекеди, повторный подсчет голосов или повторные выборы.

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