Создать коалиционное правительство Владимирской области помешали депутаты

Владимир, , 12:06 — REGNUM Коалиционное правительство во Владимирской области, о создании которого губернатор Владимир Сипягин заявлял в сентябре 2018 года, не получилось создать из-за того, что депутаты блокируют действия главы региона. Об этом 18 января на пресс-конференции, посвященной 100 дням на посту губернатора, сообщил Владимир Сипягин, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Владимира Сипягина, к блокирующим действиям относятся решения об утверждении заместителей губернатора депутатами и о передаче полномочий по строительству муниципалитетам.

«Внесение изменений об утверждении заместителей проходило по определенному сценарию, которое, по моему мнению, не соответствует законодательству», — сказал Владимир Сипягин, уточнив, что в этом должна разобраться прокуратура.

Глава области заявил, что предлагал местным руководителям должности заместителей губернатора. Однако несмотря на то, что они и хотели занять эти посты, кандидатам приходилось отказываться.

«Подбираются люди в команду по профессионализму и опыту. Это два главных критерия, которые являются основой, — сказал Владимир Сипягин. — Я изучал и кадровый потенциал во Владимирской области, но в силу определенных обстоятельств, те люди, которые, может быть, и хотели работать в команде, вынуждены были отказываться. Хотя я им предлагал, местным руководителям. Давайте, это будет личным мнением этих руководителей».

По мнению Владимира Сипягина, собранная сейчас команда отличается профессионализмом. Изменения жители должны увидеть уже через год.

ИА REGNUM напоминает, что Владимир Сипягин выиграл второй тур выборов губернатора Владимирской области, который прошел в сентябре 2018 года, с результатом в 57%. Он обошел действующего на тот момент главу области Светлану Орлову, которая баллотировалась от «Единой России».

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