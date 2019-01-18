Правительство Индии профинансирует строительство 13 новых университетов

Нью-Дели, , 18:31 — REGNUM «Правительство Индии одобрило финансирование строительства 13 новых университетов на сумму 36 млрд рупий (33,6 млрд рублей). Эти деньги пойдут на строительство университетов и создание соответствующей инфраструктуры», — заявил на пресс-конференции депутат верхней палаты парламента Индии Пиюш Гойал.

«Планируется, что строительство будет завершено в течение трех лет», — добавил он.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», новые университеты будут построены в штатах Бихар, Гуджарат, Харьяна, Химачал Прадеш, Джамму и Кашмир, Джаркханд, Карнатака, Керала, Орисса, Панджаб, Раджастан и Тамилнад.

Сообщается, что данный проект призван повысить доступность высшего образования в регионах страны, а также поможет сократить разрыв между штатами в уровне развития образования.