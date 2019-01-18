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Мальдивы и ОАЭ договорились о сотрудничестве в сфере возобновляемой энергии

Политика

Правительство Мальдивской Республики и ОАЭ подписали меморандум о взаимопонимании в сфере возобновляемой энергии и энергоэффективности

Мале, 18 января 2019, 18:00 — REGNUM  В Национальном выставочном центре Абу-Даби министр окружающей среды Мальдивской Республики Хуссейн Рашид Хасан и глава министерства климатических изменений и охраны окружающей среды ОАЭ Тхани ибн Ахмед Аль Зеюди подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области возобновляемой энергии и энергоэффективности.

Сообщается, что данное соглашение поможет странам обмениваться научно-технической информацией и практиками в области возобновляемых источников энергии.

По информации мальдивского новостного агентства Edition, стороны выразили надежду, что оно поможет справиться с экологическими проблемами, актуальными для обеих стран.

Напомним, что министр окружающей среды Хуссейн Рашид Хасан сопровождает президента Мальдивской Республики Ибрагима Мохамеда Солиха с официальным визитом в ОАЭ.

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Зарубежная хроника
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