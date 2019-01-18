В сети обсуждают, может ли Трамп «вести себя еще глупее, чем сейчас»

Вашингтон, , 12:56 — REGNUM Живое обсуждение среди пользователей Twitter вызвало суждение сенатора Криса Мерфи о странностях политики президента США Дональда Трампа. Обсуждая текущий «шатдаун», Мерфи пишет:

«У Трампа было два года полного республиканского контроля над Конгрессом, за которые он не добился постройки стены. Он дождался промежуточных выборов, потерял контроль над Конгрессом ‑ и свои преимущества. Глупее ничего быть не может».

Пользователи охотно отозвались на это сообщение:

«Да ладно тебе, Крис! Конечно, глупее быть может! Мы же имеем дело с Трампом!»

«Похоже, я выбрал неправильный год, чтобы отказаться от попкорна»

«Или, может быть, так и было запланировано. 1) Это подпитывает его потребность в драме, которая может отвлечь от вопросов про Россию и заодно сплотить некоторых республиканцев против демократов. 2) Это позволяет ему заблокировать правительство, продать государственные земли, консолидировать власть в то время как мы все спорим о том, как положить конец этому фиаско».

«Дело не в стене, а в том, насколько он может отвлекать и разрушать».

«У меня ко всему этому только один вопрос. Ну почему сейчас? Почему это должно было случиться сейчас, захватив мою работу и средства к существованию?».

«Стена не при чем. Всё дело в том, чтобы парализовать наше правительство самым действенным из возможных путей».

«Ему вообще не нужна стена. Ему нужно, чтобы демократы выглядели проигравшими».

«Он не стену хочет строить, а создавать хаос».

«Он тупой, но этот план хорошо просчитан. Наверняка был не его идеей».

«Это делает супер-умно. Если он действительно построит стену, скоро станет видно, насколько она бесполезна. В итоге сейчас он бьет в самую цель, говоря о желанной народом безопасности и в то же время в реальности не делая для нее ровным счетом ничего».

«Да просто им владеет Россия, и он разрушает нашу страну так, как ему приказали Россия и Путин».

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Соединенных Штатов находится в кризисе из-за разногласий по бюджету, из которого Трамп намерен профинансировать стену на южной границе страны.

Ситуация «шатдауна» продолжается с 22 декабря 2018 г. Выделить деньги на стену демократы отказываются, настаивая сперва на переговорах (которые не обязательно приведут к тому, что они дадут требуемую Трампом сумму), а Трамп, в свою очередь, не возобновляет работу правительства, пока оно не согласится выделить деньги.