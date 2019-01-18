Начальник штаба СВ Индии: армия нанесла серьезный ущерб террористам

Нью-Дели, , 20:12 — REGNUM «Индийская армия нанесла серьезный ущерб террористическим группам в штате Джамму и Кашмир, и мы решительно настроены подавить их активность», — заявил на публичном выступлении, посвященном дню армии, начальник штаба сухопутных войск Индии Бипин Рават.

Он также выразил свою уверенность, что индийская армия дала надлежащий ответ на действия террористов из Пакистана.

«Мы предупредили их (Пакистан), что любая попытка проникновения на нашу территорию будет сурово наказана», — добавил он.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», Бипин Рават в своей речи также выразил уверенность, что финансирование террористов в Кашмире идет из Пакистана, который предоставляет им оружие и другую поддержку.

В конце выступления он наградил военнослужащих индийской армии медалями за храбрость в столкновениях в штате Джамму и Кашмир.