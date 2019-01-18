В Раде вновь предлагают пересмотреть правила растаможки иностранных авто

Киев, , 12:03 — REGNUM Растаможка иностранного автомобиля должна обходиться его владельцу в 10% стоимости, заявил депутат Верховной рады Украины Юрий Деревянко, сообщило 18 января издание «Апостроф».

Депутат отметил, что из 1 млн. украинских владельцев автомобилей с иностранными номерами, в течение полутора месяцев растаможку прошли лишь 25 тыс.

Он рассказал, что люди не могут платить сумму, эквивалентную 2−3 тыс. евро и поэтому обратились с просьбой внести закон о новых правилах легализации иностранных авто:

«Их позиция очень проста: 10% растаможка от стоимости… Этот законопроект предусматривает отмену налога на добавленную стоимость и отмену акцизного налога. Дополнительно при регистрации автомобиля наши граждане заплатят 1,5% военного сбора и 3% в пенсионный фонд. В общем это будет 14,5%», — заявил Деревянко.

По его подсчётам, эта мера пополнит бюджет Украины на $913 млн за первый год.

Напомним, 8 ноября 2018 года Верховная рада Украины приняла законопроекты №8487 и №8488, которые регулируют правила растаможки автомобилей с иностранной регистрацией. Данное решение вызвало массовое недовольство автовладельцев, блокаду правительственного квартала и даже перекрытия западной границы страны.

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