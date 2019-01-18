Южная Корея ожидает прибытия Ким Чен Ына в Сеул 1 марта

Сеул, , 11:55 — REGNUM Республика Корея надеется на скорый визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Сеул, который может состояться уже 1 марта. Именно в этот день две страны отмечают общее историческое событие — столетие Первомартовского движения за независимость. Об этом сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо» со ссылкой на заявление администрации президента. Также в Сеуле рассчитывают, что сторонам удастся договориться о проведении совместных праздничных мероприятий.

Ким Чен Ын обещал приехать в Республику Корея до конца 2018 года, однако своё слово не сдержал, хотя и подтвердил, что намерен посетить Сеул теперь уже в 2019 году. 10 января президент Республики Корея Мун Чжэ Ин заявил, что ожидает визита северокорейского лидера в скором времени после двустороннего саммита глав США и КНДР, который должен состояться в феврале.

Таким образом, вполне возможно организовать визит Ким Чен Ына в Сеул 1 марта. Впрочем, если и 1 марта приезд не произойдет, следующим поводом может статья годовщина первой личной встречи Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина в апреле.