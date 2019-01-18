«Чосон Ильбо»: КНДР обладает запасами биологического и химического оружия

Пхеньян, , 17:46 — REGNUM Северная Корея обладает значительно большими запасами химического и бактериологического оружия, чем предполагалось ранее. Мировые державы придают слишком большое значение ядерному оружию КНДР и недооценивают угрозу, исходящую от других видов оружия массового уничтожения (ОМУ), утверждает южнокорейское новостное «Чосон Ильбо».

Например, достаточно лишь правильно использовать четырехлитровую бочку, заполненную спорами сибирской язвы, чтобы уничтожить все человечество. Однако арсенал КНДР не ограничивается лишь сибирской язвой. Согласно докладу южнокорейского министерства обороны, с 1980-х годов в Северной Корее было произведено от 2500 до 5000 тонн химических и бактериологических поражающих веществ, включающих в себя иприт, зарин, другие виды отравляющих газов, а также споры сибирской язвы, бубонной чумы и оспы.

Примечательно, что у северокорейских военнослужащих-перебежчиков в крови были обнаружены антитела к оспе, что может свидетельствовать либо о вакцинации, либо об их случайных контактах с возбудителями болезней.