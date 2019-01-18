США и Южная Корея провели переговоры по гуманитарному сотрудничеству с КНДР

Сеул, , 11:47 — REGNUM Представители нескольких министерств Республики Корея и США 17 января провели видеоконференцию по вопросам гуманитарного сотрудничества с КНДР. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

В частности, стороны обсудили мероприятия по воссоединению семей, разделённых во время Корейской войны 1950−1953 годов, и возобновление диалога в области гуманитарного сотрудничества между Пхеньяном и Вашингтоном. Ранее стало известно, что США сняли односторонние ограничения на реализацию гуманитарных программ в КНДР. Однако для начала полноценного многостороннего сотрудничества необходима хотя бы частичная отмена санкций, введённых Советом Безопасности ООН. На данный момент невозможно даже, например, провести видеоконференцию членов разделённых семей, так как для этого необходимо поставить в КНДР запрещённое оборудование.

Помимо этого, стороны обсудили возможное возобновление работы промышленного комплекса в северокорейском Кэсоне, где расположены южнокорейские предприятия, а также снятие ограничений на туристические поездки на курорт в горах Кымган в КНДР.