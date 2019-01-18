Страны-члены АСЕАН обсудят репатриацию рохинджа

Бангкок, , 11:49 — REGNUM Министры иностранных дел стран-членов Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) проведут встречу в Таиланде, чтобы обсудить судьбу беженцев рохинджа, сообщает 18 января Anadolu Ajansi.

Члены организации убеждены, что беженцы должны иметь возможность добровольного возвращения к своим родным местам. Кроме того, должна быть обеспечена безопасность их репатриации.

Напомним, в августе 2017 года боевики «Армии освобождения рохинджа» совершили нападения на правительственные посты, в результате ответных действий военных, страну вынуждены были покинуть порядка 700 тыс. человек, переселившихся в лагеря для беженцев в Бангладеш.

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