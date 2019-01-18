Пятница, 18 Января 2019 года
21:20:40 МСК

Оппозиционный лидер хочет ответить премьеру Пакистана в парламенте лично

Политика

Билавал Бхутто-Зардари заявил, что хочет ответить премьеру лично

Исламабад, 18 января 2019, 21:07 — REGNUM  17 января председатель оппозиционной «Народной партии Пакистана» Билавал Бхутто-Зардари выступил в Национальной Ассамблее (нижняя палата парламента) по поводу коррупционных дел.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, оппозиционный лидер прибег к весьма агрессивной тактике, напрямую вызвав премьер-министра страны Имрана Хана в парламент, «чтобы ответить ему лично». Бхутто-Зардари возмущен сообщением на официальной странице премьера в социальной сети «Твиттер», в котором тот недоумевает, почему это парламентарии боятся антикоррупционных дел и стремятся уехать за границу.

Ранее стало известно о решении премьера выполнить распоряжение Верховного суда и разрешить обвиняемым в коррупционных преступлениях покидать страну. При этом Имран Хан высказался по поводу дела публично.

Билавал Бхутто-Зардари заявил, что ему «все равно, разрешают ему выезд или нет». Он также добавил, что это для него «не привилегия».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить