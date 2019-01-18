Правительство Пакистана добивается поддержки оппозиции в принятии бюджета

Исламабад, , 11:57 — REGNUM 17 января в Национальной ассамблее (нижняя палата парламента) Пакистана прошло заседание по поводу предстоящего обсуждения бюджета страны и формирования парламентских комиссий.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, спикер палаты Асад Каисер организовал переговоры между представителями правящей партии «Движение за справедливость» и оппозиционными партиями. Каисер заявил, что он надеется на то, что «оппозиция обойдется без напряжения и протестов» и поможет ему управлять заседаниями палаты. Представители правительства добиваются поддержки оппозиционеров в деле принятия нового «мини-бюджета», в котором, по словам министра финансов Асада Умара, «будет несколько приятных сюрпризов для предпринимателей». Бюджет будет обнародован 23 января.

В качестве «разменной монеты» в переговорах по бюджету правящая партия использовала вопрос членства в многочисленных комитетах палаты. Сообщается, что значительное число оппозиционеров войдет в состав этих консультативных органов.