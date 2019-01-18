Экс-премьер Пакистана: правительство занято только борьбой с оппозицией

Исламабад, , 20:23 — REGNUM 17 января бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф, отбывающий тюремный срок в лахорской тюрьме (провинция Панджаб), встретился со своей семьей и политическими соратниками, не упустив возможности высказаться о ситуации в стране.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, Наваз Шариф заявил, что Пакистан не может выбраться из порочного круга нищеты, в то время как все, что делает правительство — это борется с оппозицией. По словам Шарифа, «те, кто обещал принести прогресс, разрушили благосостояние наших фермеров».

Однако, как отметил опальный политик, скоро времена изменятся, и его партия снова восстановит свое влияние и будет добиваться процветания страны. Наваз Шариф признан виновным в коррупционных преступлениях по делу о сталелитейных заводах Al Azizia.