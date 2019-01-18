Пятница, 18 Января 2019 года
20:23:57 МСК

Экс-премьер Пакистана: правительство занято только борьбой с оппозицией

Политика

Наваз Шариф заявил, что страна не может выбраться из порочного круга бедности

Исламабад, 18 января 2019, 20:23 — REGNUM  17 января бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф, отбывающий тюремный срок в лахорской тюрьме (провинция Панджаб), встретился со своей семьей и политическими соратниками, не упустив возможности высказаться о ситуации в стране.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, Наваз Шариф заявил, что Пакистан не может выбраться из порочного круга нищеты, в то время как все, что делает правительство — это борется с оппозицией. По словам Шарифа, «те, кто обещал принести прогресс, разрушили благосостояние наших фермеров».

Однако, как отметил опальный политик, скоро времена изменятся, и его партия снова восстановит свое влияние и будет добиваться процветания страны. Наваз Шариф признан виновным в коррупционных преступлениях по делу о сталелитейных заводах Al Azizia.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить