Госслужащего, инициировавшего обыски в правительстве Севастополя, увольняют

Севастополь, , 11:36 — REGNUM Комиссия по соблюдению антикоррупционного законодательства Севастополя рекомендовала уволить начальника Главного контрольного управления Сергея Елизарова в связи с недостоверной декларацией о доходах. Об этом 18 января сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

«Комиссия признала сведения о доходах, расходах не полными и недостоверными и рекомендовала губернатору Севастополя уволить Сергея Елизарова в связи с утратой доверия», — ответили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по инициативе Сергея Елизарова правоохранители провели обыски и выемку документов в правительстве города по делу о незаконном доведении до банкротства госпредприятия «Севморпорт». Отмечается, что руководство ГУПа неофициально сдавало городские причалы под НТО, что способствовало накоплению за предприятием долга на 80 миллионов рублей.

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