Правительство Пакистана разрешило оппозиционерам выезд из страны

Исламабад, , 11:38 — REGNUM 17 января в ходе заседания кабинета министров премьер-министр Пакистана Имран Хан распорядился разрешить двоим оппозиционным лидерам, председателю Пакистанской народной партии Билавалу Бхутто-Зардари и главному министру провинции Синд Мураду Шаху, выезд из страны.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, премьер-министр выполнил решение Верховного суда Пакистана, постановившего вычеркнуть этих политиков из списка лиц, которым запрещен выезд из страны. Правительство внесло в список 172 высокопоставленных пакистанцев, среди которых и бывший президент страны Асиф Али Зардари, после публикации результатов работы Объединенной команды следователей, занимавшейся делом о поддельных банковских счетах.

Согласно решению Верховного суда, подозреваемым в коррупционных преступлениях разрешили выезд из страны, однако дело было передано в распоряжение Национального Бюро отчетности (антикоррупционная служба) с указанием завершить расследование в течение двух месяцев.