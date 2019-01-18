Главы МИД Японии и Южной Кореи встретятся в Швейцарии

Токио, , 18:10 — REGNUM Правительства Японии и Республики Корея договорились об организации встречи министра иностранных дел Японии Таро Коно и министра иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва. Министры встретятся 23 января в Швейцарии в рамках Всемирного экономического форума. По сообщению японской новостной газеты «Тюнити Симбун», это будут первые прямые переговоры между двумя странами после решения сеульского Верховного суда о выплате компенсаций японскими фирмами за принудительный труд корейцев в военное время.

Японский глава МИД планирует сообщить о том, что если японским компаниям будет нанесен ущерб, то правительство Японии будет вынуждено предпринять соответствующие меры.

Помимо этого также будут обсуждаться проблема роспуска Фонда примирения и исцеления по поддержке «женщин комфорта», а также недавний инцидент с радаром южнокорейского эсминца, направленного на японский патрульный самолет.