Вопросами развития Арктики займется замглавы Минвостокразвития РФ

Москва, , 11:32 — REGNUM Чтобы перевести работу правительства РФ по развитию Арктики на уровень системной деятельности, нужно дополнить компетенцию Министерства по развитию Дальнего Востока ещё и вопросами Арктики. С таким предложением сегодня, 18 января, обратился премьер-министр Дмитрий Медведев к президенту России Владимиру Путину, сообщается на сайте Кремля.

Медведев заявил, что нецелесообразно создание отдельного федерального органа и предложил ввести должность первого заместителя министра, который будет отвечать за Арктическую зону.

«Нужно экономить управленческие и финансовые ресурсы. Но самое главное — Минвостокразвития в принципе занимается близкими вопросами по развитию Дальневосточной зоны. Соответственно, решать задачи можно будет напрямую из правительства РФ», — пояснил Медведев.

Глава государства одобрил предложение председателя правительства РФ и отметил важность Арктики для России.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9−10 апреля 2019 год в Архангельске состоится пятый Международный арктический форум «Арктика — территория диалога». Ожидаются, что на форум съедутся около 2500 гостей.

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