Глава Коллегии адвокатов Израиля ушел с поста из-за коррупционного скандала

Иерусалим, , 11:31 — REGNUM 17 января глава Коллегии адвокатов Израиля Эфи Наве подал в отставку после того, как оказался в центре скандала, связанного с грубыми нарушениями в процессе назначения судей. Как сообщает израильское информационное агентство Ynet, на данный момент адвокат находится под домашним арестом. Спецподразделение полиции Израиля уже провело допрос Наве в качестве главного подозреваемого.

«Я решил уйти с занимаемого мной поста, поскольку вся Коллегия очень важна и дорога мне, и я не хочу, чтобы мои личные дела и проблемы, которые, я надеюсь, в скором времени будут разрешены, каким-либо образом помешали деятельности всей организации», — заявил Наве.

Известно, что пост главы израильской Коллегии адвокатов временно займет заместитель Наве, адвокат Ури Кейнан. В течение следующих 30−45 дней Коллегия должна будет выбрать нового председателя.

Напомним, что в израильской судебной системе разгорелся скандал, касающийся нарушений этических норм при назначении судей. Речь идет не только о злоупотреблении личными связями, но и о предполагаемой секс-коррупции. Кроме адвоката Наве, к делу причастны две женщины, адвокат и мировой судья, чьи имена не называются.