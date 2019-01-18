Премьер Индии открывает международный инвестиционный саммит в Гуджарате

Нью-Дели, , 11:30 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди отправится в Гуджарат (Гандинагар) с трехдневным официальным визитом, в ходе которого он возглавит церемонию открытия международного инвестиционного саммита. Саммит пройдет с 18 по 20 января 2019 года.

По сообщению индийского новостного агентства «Бхарат Таймс», премьер-министр в рамках своей поездки также примет участие в открытии новой больницы в Ахмедабаде на 1500 больничных мест. Кроме того, на полях саммита Нарендра Моди примет участие в переговорах с главами делегаций стран-участниц саммита.

В международном инвестиционном саммите в Гуджарате (Гандинагар) примут участие главы четырех государств, среди которых Индия, Узбекистан, ОАЭ и Марокко. Также ожидается присутствие руководителей ведущих компаний стран-участниц.

Участие в саммите принимают самые известные бизнесмены страны — Мукеш Амбани, Удай Котак, Кумар Мангалам Бирла, Гаутама Адани, Ади Годреж и Панкадж Патель.