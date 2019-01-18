В Казахстане планируют расширить функции организаций по защите прав детей

Астана, , 11:23 — REGNUM Депутаты Мажилиса парламента Казахстана рассмотрят законопроекты конституционных поправок о судебной системе и статусе судей, сообщает 18 января агентство «Хабар».

18 января состоялось заседание бюро нижней палаты парламента республики под председательством спикера Мажилиса Нурлана Нигматулина.

Парламентарии также обсудят во втором чтении нововведения, касающиеся организаций по защите прав детей. Данный законопроект предоставляет мандат национального превентивного механизма на организации по защите прав ребенка.

Кроме того, депутаты рассмотрят соглашение между Россией и Казахстаном о торгово-экономическом сотрудничестве.

Отметим, под национальным превентивным механизмом понимается профилактика и предупреждение фактов нарушения прав детей. Передача мандата неправительственным организациям означает, что эти организации будут вмешиваться в семейные проблемы.

Многие эксперты подчеркивают, что внедрение подобного механизма разрушительным образом сказывается на институте семьи.

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