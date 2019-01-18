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Великобритания пригласила на работу лучших индийских специалистов

Политика

Великобритания пригласила на работу лучших индийских специалистов в рамках новой миграционной политики, которая стартует с 2021 года

Нью-Дели, 18 января 2019, 11:20 — REGNUM  Неограниченное количество лучших индийских специалистов получат возможность трудоустройства в Великобритании, начиная с 2021 года. Министр Великобритании по делам миграции Кэролайн Ноукс в ходе встречи, которая прошла в Нью-Дели в рамках миграционного диалога, заявила, что, благодаря новой миграционной политике, Великобритания с 2021 года будет открыта для лучших специалистов из Индии.

По сообщению индийского новостного агентства «Бхарат Таймс», Великобритания также стремится подписать с Индией соглашение о взаимном признании ученых степеней, по модели аналогичного индийско-французского соглашения.

Новая иммиграционная стратегия Великобритании, изложенная в иммиграционной «Белой книге», была представлена на рассмотрение палаты общин в декабре 2018 года министром внутренних дел Великобритании Саджидом Джавидом в целях урегулирования вопроса миграции после Brexit.

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Зарубежная хроника
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