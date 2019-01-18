Президент Бразилии впервые поддержал общий рынок Южной Америки

Буэнос-Айрес, , 11:26 — REGNUM Во время официальных переговоров с президентом Аргентины Маурисио Макри, которые состоялись в Бразилиа 16 января, президент Бразилии Жаир Болсонару высоко оценил роль МЕРКОСУР (Mercado Común del Sur — общий рынок южной Америки) в качестве механизма торговой экспансии. Как сообщило аргентинское агентство «Ла-Вангуардиа», Болсонару подчеркнул важность Южноамериканского общего рынка, заметив при этом, что механизмы его работы нуждаются в усовершенствовании. Также Болсонару призвал к скорейшей выработке новой рабочей повестки МЕРКОСУР, в рамках которой можно было бы добиться устранения внутренних торговых барьеров и обеспечить подлинную либерализацию торговли внутри объединения.

Макри позицию бразильского коллеги относительно реформирования Южноамериканского общего рынка поддержал.

Напомним, ещё несколько месяцев назад, во время своей предвыборной кампании, Болсонару обещал порвать все связи Бразилии с МЕРКОСУР, назвав его идеологизированным блоком.